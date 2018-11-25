- 1/2
- 2/2
دمشق — سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن مصدر بمستشفى الرازي، قوله، بحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي (01.00 الأحد بتوقيت موسكو)، وصل 21 مصابا إلى المؤسسة الطبية، وجرى نقلهم جميعا إلى قسم العناية المركزة.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
هذا وفي سياق متصل أعلنت قناة الميادين اللبنانية نقلا عن مراسلها، إصابة أكثر من مئة شخص.
يذكر أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت مساء السبت حيي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي على غازات سامة.
وقد ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق خلال الهجوم الكيماوي على أحياء حلب إلى 57 مصابا، بعضهم في حالة حرجة.
ونقل مراسل سبوتنيك عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله: "إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المسلحين قاموا باستهداف أحياء شارع النيل والخالدية والشهباء الجديدة بقذائف صاروخية معدلة تحمل رؤوس تحوي مواد سامة يتم حاليا وعبر فرق متخصصة على تحديد نوعها".
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإرهابي لمدينة حلب بقذائف تحتوي على غازات سامة إلى 65 مصابا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .