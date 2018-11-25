ارتفاع عدد ضحايا القصف الإرهابي لمدينة حلب بقذائف تحتوي على غازات سامة إلى 65 مصابا

دمشق — سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن مصدر بمستشفى الرازي، قوله، بحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي (01.00 الأحد بتوقيت موسكو)، وصل 21 مصابا إلى المؤسسة الطبية، وجرى نقلهم جميعا إلى قسم العناية المركزة.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

فضلا عن ذلك أشارت الصحيفة إلى أن "المستشفى الجامعي، استقبل 44 مصابا يواجهون صعوبة في التنفس جراء استنشاقهم غازات يتوقع أنها سامة، جراء القذائف الصاروخية التي أطلقها الإرهابيون على أحياؤهم في مدينة حلب".

هذا وفي سياق متصل أعلنت قناة الميادين اللبنانية نقلا عن مراسلها، إصابة أكثر من مئة شخص.

يذكر أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت مساء السبت حيي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي على غازات سامة.

وقد ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق خلال الهجوم الكيماوي على أحياء حلب إلى 57 مصابا، بعضهم في حالة حرجة.

ونقل مراسل سبوتنيك عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله: "إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المسلحين قاموا باستهداف أحياء شارع النيل والخالدية والشهباء الجديدة بقذائف صاروخية معدلة تحمل رؤوس تحوي مواد سامة يتم حاليا وعبر فرق متخصصة على تحديد نوعها".