عاجل.. مباراة السوبر كلاسيكوبين رريفر بليت وبوكا جونيورز ليوم الأحد المقبل

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كومينبول" تأجيل مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت، وبوكا جونيورز للمرة الثانية لتقام يوم الأحد المقبل بدلا من اليوم.

ويحل بوكا جونيورز ضيفًا على ريفر بليت على ملعب" "مونيمونتال" في إياب الدور النهائي من كأس ليبرتادوريس , ويأتي ذلك بسبب اعتداء جماهير ريفر بليت على حافلة بوكا جونيورز، بالحجارة والغاز مسيل للدموع قبل دخولهم ملعب "لا مونيمونتال"، مما تسبب في إصابة بعض اللاعبين.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز ما يجعل لقاء الذهاب مفتوحًا لجميع الاحتمالات، بخاصة وأن قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض في حالة التعادل غير مطبق في هذه المباراة.