احتفاء سعودي مثير ب «الضيف الأبيض»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزين عدد من المناطق السعودية باللون الأبيض، بعد نزول كميات من الجليد جراء العاصفة الثلجية القوية التي ضربت المملكة في اليومين الماضيين، بالتوازي مع أمطار غزيرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وتبوك والقصيم وعسير وجازان، بينما انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير في تبوك بالشمال الغربي، الثلج يرسم مشاهد خلابة في مناطق صحراوية حيث اكتست المنطقة بغطاء من الجليد.

واحتفى المواطنون السعوديون بموسم الثلوج، بفرحة كبيرة واستبشار بالضيف الأبيض. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لشباب يتزلجون على الجليد في محافظة الجوف، حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح وحبّات البرد. ويعد هذا المشهد من المشاهد النادرة في المملكة. وقد غطت الثلوج أجزاء كبيرة من البلاد وحولت الصحراء في بعض المدن إلى اللون الأبيض، مما جعل المواطنين يتمتعون بالمشهد غير العادي وأمضوا أوقاتهم في التزحلق على الجليد وكتابة أسمائهم بالثلج، وأخذ جولة بسياراتهم. كما أخذ الكثير من صور «السيلفي» مع هذه الظاهرة، قبل ذوبان الجليد.