طهران تتبجّح عسكرياً وسياسياً وتطرح نفسها لقيادة العالم الإسلامي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبجّحت إيران أمس بقوتها العسكرية والسياسية، وأعلنت سلاحين بحريين متطورين «سيذهلان الأعداء»، وزعمت أنها على استعداد لحماية المنطقة مجاناً، لكنها تناست أنها الخصم الأول الذي تحاول دول المنطقة حماية نفسها منه، خاصة أن إيران الثورة منذ أربعة عقود تتبنى سياسة تصدير الثورة وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية والتحريض على التخريب وزعزعة الأمن والاستقرار، بصناعة الميليشيات الطائفية وتدريبها وتمويلها لخدمة أجندتها الخاصة.

فقد أكد قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي، عزم بلاده الكشف عن مدمرة وغواصة متطورتين محليتي الصنع ومزودتين بأحدث الأجهزة، خلال الأسبوع الحالي في جنوبي إيران. وقال خانزادي، في كلمة له بمدينة جرجان شمالي البلاد: إن «إطلاق الغواصة والمدمرة سيذهل الأعداء لما فيهما من تقنية حديثة ومتطورة ليس بإمكانهم أن يتصوروها».

من جهة أخرى خاطب الرئيس الإيراني حسن روحاني، مؤتمر الوحدة الإسلامية السنوي، بنسخته ال32 المنعقد في طهران، أمس السبت، وحاول أن يقدّم إيران على أنها الحريصة على وحدة العالم الإسلامي، وعلى الدفاع عن مصالحه بوجه «الأعداء».

وفي خطاب زائف ملتوٍ لا يخلو من الكذب وقلب الحقائق، قال روحاني: إن «الوحدة الإسلامية» مهمة، وشدد على أنها «لن تتحقق بالشعارات»، وأشار إلى أن على الجميع الاعتراف بالآخر، وعدم العمل باسم المذهب للتضييق على الدين، ولا باسم الطائفة لفرض السيطرة على المنطقة. ونسي روحاني أو تناسى عمداً أن الوحدة التي يتحدث عنها كانت إيران من أولى الدول العاملة على تمزيقها، برفضها كثيراً من مقررات منظمة التعاون الإسلامي، بل ومحاولة خلق منظمة بديلة موالية لإيران.أما حديث روحاني عن الاعتراف بالآخر، والتسامح الطائفي والمذهبي، فهو مكذوب جملة وتفصيلاً، فدستور الثورة الإيرانية ينص على مذهب واحد للدولة ولا يعترف بالمذاهب الأخرى، ولا يسمح لأتباعها ببناء دور العبادة أو معاهد التعليم الخاصة به. وفيما يخص الحديث عن التخلي عن رغبات السيطرة على المنطقة باسم الطائفة أو المذهب، فالأولى أن يوجّه روحاني الحديث إلى نفسه والى نظام الملالي في طهران وأذرعه العقائدية والعسكرية والمالية التي لم تتوقف لحظة واحدة عن محاولات التمدد والسيطرة على الدول العربية، باصطناع الأشياع والموالي من الأحزاب الطائفية والميليشيات الطائفية وتمويلها وتدريبها وتسليحها، وتهريب المتفجرات والأسلحة والصواريخ الباليستية للتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية.

وادّعى روحاني في وقاحة لا يحسد عليها، أن إيران مستعدة للدفاع عن الجزيرة العربية، كما فعلت في أفغانستان والعراق، ونسي روحاني أن العدو الذي يريد أن يحمي المنطقة منه هو إيران نفسها. وفي براءة زائفة زعم روحاني أن إيران «لا تشكل خطراً على أي أحد»، والشواهد والأدلة تدمغ النظام الإيراني بأنه مسؤول عن سلسلة طويلة ممتدة في الزمن للتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وإثارة الفتن الطائفية ورعاية الأعمال الإرهابية في المنطقة.