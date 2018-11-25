محمد بن زايد: «الفورمولا 1» ملتقى ثقافات العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، جناح شركة طيران الاتحاد الراعي الرسمي للجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، التي تقام في حلبة مرسى ياس.

والتقى سموه، بحضور محمد مبارك بن فاضل المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، عدداً من مسؤولي شركة طيران الاتحاد وشركائها الاستراتيجيين، وتبادل معهم الأحاديث الودية حول الاستعدادات الجارية لانطلاقة السباق الختامي للبطولة العالمية اليوم الأحد.

استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى عدد من طياري «الاتحاد» بشأن الاستعراض الجوي الذي سينفذونه قبيل انطلاق منافسات السباق النهائي اليوم.

كما التقى سموه في جناح طيران الاتحاد أحد أصحاب الهمم، كما تعرف سموه على دور شركة الاتحاد للطيران باعتبارها «شريك الطيران الرسمي» لدورة «الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص 2019» التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال شهر مارس/آذار 2019.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكل الجهات الداعمة للفعاليات والأحداث المحلية والعالمية التي تستضيفها الدولة ومن شأنها تعزيز دور مختلف القطاعات في إبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات وشعبها وإمكانات أبنائها على تنظيم واستضافة أكبر المناسبات والفعاليات بمعايير عالمية بكفاءة واقتدار وتميز.

كما قام صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بجولة في مرافق حلبة ياس في أبوظبي، اطلع خلالها على التجهيزات والاستعدادات النهائية لانطلاقة الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 لموسم 2018.

وأكد سموه خلال الجولة الحرص على نجاح تنظيم مثل هذه البطولات وغيرها من الفعاليات والأحداث الرياضية التي تدعم القطاع الرياضي في الدولة وتسهم في ترسيخ مكانتها على الخارطة العالمية باعتبارها وجهة ومركزا رئيسيا متكاملا لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «إن بطولة الفورمولا ليست حدثا رياضيا فقط، بل ملتقى للتواصل والتعارف بين مختلف ثقافات وشعوب العالم، ويسعدنا في دولة الإمارات أن نكون جسرا وحلقة وصل لتعزيز التبادل الثقافي الحضاري بين شعوب العالم»، معربا سموه عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لكل المشاركين في منافسات البطولة والقائمين على تنظيمها.

كما التقى سموه، على هامش فعاليات سباق الفورمولا 1، الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق والبيرتو غالاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرتي وجون سكستون الرئيس التنفيذي لمؤسسة كاتاليست، وتبادل معهم الأحاديث الودية، مرحبا بهم وبتواجدهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

رافق سموه خلال الجولة، خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

على خط آخر، تبلغ الإثارة ذروتها اليوم في ختام بطولة العالم لموسم الفورمولا1، 2018، وعندما تحين الساعة الخامسة و10 دقائق مساء، يدق جرس انطلاق أقوى سباقات السيارات حول العالم.

وسيكون هاميلتون أول المنطلقين اليوم، بعدما سجل في التجارب الرسمية أمس، زمناً قدره 1:34.794 دقيقة، أمام زميله في فريق مرسيدس الفنلدي فالتيري بوتاس، والألماني سيباستيان فيتيل الثالث، وكيمي رايكونن الرابع، ودانيال ريكياردو الخامس.

ولن تكون المنافسة سهلة بكل المقاييس لعدة عوامل، أبرزها زوال الضغوط عن جميع المتسابقين؛ نظراً لحسم اللقب العالمي قبل جولة أبوظبي، وثانياً الحالة الاستثنائية التي تحظى بها جولة ياس، والعشق الذي يُبديه جميع السائقين لتحقيق لقبها، ما ينبئ بمنافسات قوية ومحتدمة.

ويتصدر المشهد كذلك، الحضور الجماهيري الكبير الذي سيحظى به السباق بعد نفاد التذاكر، وتوقع بتوافد أكثر من 60 ألفاً من عشاق ومشجعي الفورمولا1 حول العالم، في نقطة الالتقاء بجزيرة ياس.