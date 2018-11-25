محمد بن راشد يتكفّل بمصاريف السائحة الروسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

إيمان عبدالله آل علي

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحمّله بصفة شخصية كافة التكاليف الخاصة بنقل جثمان سيدة روسية توفيت أثناء رحلة سياحية بصحبة ابنتيها إلى دبي، وتسديد جميع التكاليف المستحقة للمستشفى الخاص الذي كانت تُعالج فيه السائحة منذ مرضها المفاجئ الشهر الماضي، وكذلك التكفّل بتوفير تذاكر السفر الخاصة بالأسرة لمصاحبة الجثمان إلى بلادهم.

كانت السيدة نتاليا البالغة من العمر 57 عاماً قد وصلت إلى دبي نهاية أكتوبر الماضي في رحلة سياحية بصحبة ابنتيها، قبل تعرضها لأزمة مفاجئة فقدت على أثرها الوعي، حيث شخّص طاقم الإسعاف حالة السيدة بأنها إصابة بتسلخ الشريان الأبهر ما يؤدي على الأغلب إلى وفاة المريض حتى مع بدء العلاج في الوقت المناسب.

وعلى الرغم من الجهود المضنية لإنقاذ المريضة والتي بدأت بإجراء جراحة قلب مفتوح عاجلة في إحدى المستشفيات الخاصة، إلا أنها أصيبت بفشل كلوي دخلت بعده في غيبوبة امتدت 20 يوماً قبل وفاتها، فيما أبدت ابنتها أناستاسيا عدم قدرة الأسرة على تسديد الرسوم المستحقة للمستشفى، والتي ناهزت 230 ألف دولار، نحو 850 ألف درهم.



وتلقت السائحة الروسية أناستاسيا بوبوفا فاتورة المستشفى التي وصلت قيمتها قرابة 230 ألف دولار، ولم تستطيع دفع المستحقات، ووقعت في حالة متأزمة، بينما لا تغطي وثيقة التأمين الصحي سوى 30 ألفاً فقط من هذا المبلغ، واستدعت زوجها من روسيا الذي أحضر معه مبلغاً يساوي 30 ألف دولار لتغطية جزء من الفاتورة، ليغادر البلاد لاحقاً مع ابنتيهما.

وتداولت بعض المواقع والصحف قصة السائحة الروسية وعدم قدرتها على دفع فاتورة علاج والدتها ونقل جثمانها، ليسارع صاحب السمو نائب رئيس الدولة بحل أزمة السائحة الروسية، والتكفل بسداد الفاتورة ونقل الجثمان، لتعكس الإمارات من جديد أنها بعون المحتاجين، وتلبي مناشدة المعسرين، وتحتضن السائحين وتسخر كافة الأدوات من أجل جعل رحلتهم إلى دبي والإمارات متميزة.