الإمارات تدعم أطفال اليمن.. وإيران تُسلح الحوثيين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع توفير المياه النظيفة عبر تدشين بئري مياه في منطقتي الزهاري ويختل شمال مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز اليمنية، يستفيد منهما أكثر من 21 ألف يمني. كما قدمت 33 طناً من المكملات الغذائية كمرحلة أولى من إجمالي 200 طن تصل على دفعات لأطفال الساحل الغربي، في حين اعترف «الحرس الثوري» الإيراني بتقديم بلده المال والسلاح للحوثيين. وزعم نائب القائد العام لميليشيات «الحرس الثوري»، العميد حسين سلامي، أن ما تقوم به طهران يأتي في إطار «الأخوة والوحدة» على حد تعبيره.

ولقي 20 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، أمس، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد، واندلعت المواجهات عقب محاولة مجاميع من الميليشيات، التسلل إلى تبة الشهيد في ميمنة جبهة قانية.

وفرت المياه النظيفة ل21 ألفاً في المخا

«الهلال» تقدم 200 طن مكملات غذائية لأهالي قرى الحديدة

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع توفير المياه النظيفة عبر تدشين بئري مياه في منطقتي الزهاري ويختل شمال مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز اليمنية، يستفيد منهما أكثر من 21 ألف يمني، في حين قدمت هيئة الهلال 33 طناً من المكملات الغذائية كمرحلة أولى من إجمالي 200 طن تصل على دفعات لأطفال الساحل الغربي. وجاء تدشين البئرين بدعم من «الهيئة» ضمن مبادرة «سقيا الإمارات» وفي إطار مشروع حفر 23 بئراً ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية على امتداد الساحل الغربي لليمن بهدف الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض ومكافحة انتشار الكوليرا عبر توفير مياه نظيفة وخاصة للأطفال والنساء.

حضر الافتتاح سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن وسلطان عبدالله محمود مدير عام مديرية المخا وعدد من المسؤولين اليمنيين وسط سعادة كبيرة من الأهالي الذين احتشدوا بموقع الافتتاح احتفاء بهذه المناسبة.

وقال الكعبي إن افتتاح آبار المياه يأتي في إطار المشاريع التنموية والخدمية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للأشقاء في اليمن ضمن مشروع حفر عدد من الآبار على امتداد الساحل الغربي لليمن لتعزيز الكميات المنتجة من المياه الصالحة للشرب ما يسهم في دعم استقرار الأسر اليمنية في مواطنها والتخفيف من معاناتها جراء شح المياه الصالحة للشرب.

وأضاف أن عدد المستفيدين من هذا المشروع الحيوي أكثر من 21 ألف مواطن يمني في منطقتي الزهاري ويختل والقرى المحيطة بهما عبر توزيع عدد من الخزانات على مواقع مختلفة بما يضمن توفير المياه النظيفة للأسر اليمنية مجاناً للتخفيف من وطأة معاناتهم جراء الظروف الإنسانية الراهنة، مشيراً إلى أنه تم تزويد البئرين بمنظومة طاقة شمسية تتكون من 144 لوحاً لتوليد الطاقة الكهربائية لضمان استمرار توفر المياه على مدار الساعة.

وسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستشفى الدريهمي بمحافظة الحديدة شحنة من المكملات الغذائية تبلغ 33 طناً كمرحلة أولى من إجمالي 200 طن تصل على دفعات، موجهة لأطفال الساحل الغربي ضمن برنامج غذائي شامل أطلقته «الهيئة» للتخفيف من معاناة اليمنيين ودعم استقرار الأسر اليمنية والحد من تفشي الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وتم تسليم المكملات الغذائية بحضور سيف الظاهري ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعايد يفوز ناصر نائب مدير مستشفى الدريهمي وعدد من الأطباء.

كما وزعت الهيئة أكثر من 800 «ناموسية» على أهالي مديرية الدريهمي والمناطق المحيطة بها ضمن جهود «الهيئة» الإنسانية في تخفيف الأعباء على الأهالي بالمناطق المحررة والحد من انتشار الأمراض المعدية.

وأكد سيف الظاهري استمرار دعم الهلال للقطاع الصحي في الساحل الغربي لليمن ورفده بالأدوية والمكملات الغذائية بما يسهم في التخفيف من النقص في خدمات الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية في بعض المناطق. (وام)