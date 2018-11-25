المنامة: اقتراع تاريخي يحبط تحريض نظام الملالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن «البحرين الشقيقة حكومة وشعباً تعزز نهجها الدستوري والمؤسسي عبر نجاح العملية الانتخابية».

وأضاف قرقاش، على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» أمس السبت، أن «نسبة المشاركة العالية والوعي الوطني بأهمية الاستقرار ورفض التدخل الخارجي يحصن البحرين ويعززها، ونجاح البحرين نجاح لنا وللخليج العربي الذي نريده». وأكد قرقاش أن التدخل السيبراني في الانتخابات البحرينية، مجال آخر لنشاط طهران الشنيع في المنطقة. وأضاف: «مصادر بحرينية ترصد أربعين ألف رسالة إلكترونية إيرانية، تقوض الانتخابات الجارية. التدخل السيبراني في الانتخابات الوطنية، مجال آخر لنشاط طهران الشنيع في المنطقة».

وأعلن وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية تجاوزت ال 67 في المئة مسجلة أعلى نسبة مشاركة من الناخبين في تاريخ المملكة. وأكد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي والبدء في عمليات الفرز، فيما رصد المراقبون إقبالاً كثيفاً من الناخبين وبمشاركة نسائية وشبابية لافتة، دون تسجيل أي مخالفات في عملية التصويت، باستثناء بعض المخالفات البسيطة المتعلقة بخروقات بعض المرشحين أمام اللجان، في حين قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن إيران حاولت التأثير سلباً على مسار الانتخابات عبر إرسال 40 ألف رسالة إلكترونية لناخبين بحرينيين في محاولة لإثنائهم عن المشاركة.

البحرين : إقبال غير مسبوق في انتخابات «النواب» والمجالس البلدية

شهدت مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية، إقبالاً واسعاً من الناخبين في المحافظات الأربع، واصطفت طوابير الناخبين خارج مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى، لانتخاب ممثليهم تحت قبة البرلمان، وفي المجالس البلدية، وسط مشاركة غير مسبوقة لقطاعات، المرأة والشباب.



وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية 2018 في 54 مركزاً للاقتراع. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 365 ألفاً و476 ناخباً، لاختيار 40 نائباً في مجلس النواب، و30 في المجالس البلدية من بين 430 مرشحاً منهم 293 للنواب من بينهم 41 سيدة، و137 للمجالس من بينهم 6 سيدات.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، أن انتخابات العام 2018، شهدت أعلى نسبة ناخبين مؤهلين؛ إذ بلغت نحو 365 ألف ناخب، فيما بلغ عدد المرشحين من الرجال 459، ومن النساء 47.

وأكد المستشار نواف حمزة، الرئيس التنفيذي لانتخابات 2018، كثافة المشاركة الشعبية في مختلف الدوائر الانتخابية، العامة والفرعية، مع مشاركة فعالة للشباب، والذين كان لهم حضور مميز و فعال.

وأضاف المستشار حمزة، خلال إدلائه بملخص لسير العملية الانتخابية في المركز الإعلامي في فندق الشيراتون، أن العملية الانتخابية بدأت في كل الدوائر العامة الفرعية في تمام الساعة الثامنة صباحاً، حيث تم عرض صناديق الانتخاب أمام المرشحين أو مندوبيهم، ووسائل الإعلام المختلفة، مشيراً إلى أن العملية تواصلت دون أي معوقات أو ملاحظات قد تؤثر في سيرها، مشيراً إلى أن عملية الاقتراع سارت بكفاءة تنظيمية عالية وبصورة انسيابية تحت إشراف السلطة القضائية والأجهزة الرقابية.

وشدد على أن الشائعات التي حاول البعض بثها لعرقلة الانتخابات لم تؤثر نهائياً، نظراً لسرعة التعامل معها في توقيت بثها.

وخلال إدلائه بصوته في الانتخابات، أشار وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إلى أن الحضور اللافت للمواطنين، وتوافدهم على مراكز الاقتراع، يأتي انعكاساً للوجدان والضمير الوطني، ويؤكد أن الشعب البحريني يعتز بوطنيته وعلى قدر كبير من المسؤولية، فالمواطن الذي يشارك، صاحب قرار وطني وموقفه مقدر، مشدداً على أن هذه الانتخابات، بمثابة التحدي الوطني، والمواطنون يتخذون قرارهم في أجواء من الحرية والاستقرار السياسي.

حضور فاعل للشباب والمرأة في العرس الديمقراطي

وقال ممثل العاهل البحريني للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: «المشاركة السياسية التي تشهدها مملكة البحرين من خلال الانتخابات النيابية والبلدية، وإقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، تؤكد التحرك الواعي والقناعة الراسخة لدى المواطنين بسلامة النهج الذي تخطه مملكة البحرين في جعل الشعب البحريني مشاركاً حقيقياً في صناعة القرارات، كون الشعب مصدراً للسلطات والعمل على تسير المملكة نحو التقدم والازدهار».

كما أكد خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء في البحرين، أن إجراء انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية في موعدها المقرر دستورياً، يسطر فصلاً جديداً من فصول قصص النجاحات الوطنية في البلاد.

وقال خلال إدلائه بصوته في الانتخابات: «أتيت اليوم ملبياً لنداء الواجب، والمشاركة بكل إيجابية في هذه الانتخابات التي نعوِّل على نجاحها في كل فصل تشريعي جديد، لما توفره من ضمانات النزاهة والشفافية، وذلك لتحقيق الصورة الجميلة التي هي في واقعنا ومخيلتنا حول (بحرين الحاضر والمستقبل) المحققة لجميع تطلعات وآمال أبنائها».

وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للانتخابات في البحرين، الشيخ خالد بن علي آل خليفة: إن القضاء في بلاده يشكل «ضمانة أساسية لنزاهة وحيادية الانتخابات البلدية والنيابية».

وأوضح أن إجمالي الكتلة الناخبة للدورة الخامسة من الانتخابات البرلمانية والبلدية بلغت 365467 ناخباً، منهم ما يزيد على 50 ألف شاب وشابة يشاركون للمرة الأولى.



وفى الوقت ذاته قال وزير الإعلام البحريني السيد علي بن محمد الرميحي، إن الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة تمثل «خطوة جديدة على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي المتواصل في ظل المشروع الإصلاحي الشامل والرائد».

بدوره أعلن غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، عن تقدم وتطور مسيرة البحرين البرلمانية والتشريعية التي تتميز بوجود مجلسين للسلطة التشريعية، وهما مجلس النواب المنتخب بالكامل من قبل الشعب، ومجلس الشورى المعين من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف أن هذا العدد الكبير من المترشحين الذين بلغوا أكثر من 290 مترشحاً لمجلس النواب، هو الأعلى بين الفصول التشريعية، وهذا العدد يظهر أن هناك فعلاً اهتماماً من شعب البحرين باستخدام حقه السياسي في أن يترشح، وفي المقابل يكون للناخب أيضاً حق اختيار المرشح المناسب. (وكالات)

طهران تستهدف الانتخابات

البحرينية ب 40 ألف رسالة إلكترونية

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن إيران مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية أرسلت لمواطنين بحرينيين، بهدف التأثير في مسار الانتخابات النيابية والبلدية، فيما قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، معلقاً على هذا التقرير، في تغريدة على صفحته على «تويتر» أمس: «إيران لم تنم منذ البارحة، أربعين ألف رسالة إلكترونية من إيران تدعو البحرينيين لمقاطعة الانتخابات... انتظروا، فلن تعجبكم النتائج».

وصرّح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قائلاً: إنه «استكمالاً لما تم الإعلان عنه صباح أمس (السبت) بشأن عدم صحة الرسائل المتداولة والتي تلقاها مواطنون وتدّعي أن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات، وفي إطار متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد عدد من أرقام الهواتف المستخدمة في بث هذه الرسائل المفبركة، منوهاً بأن أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد من يقف وراء هذه الرسائل».

وتابع المسؤول البحريني في بيان نشر على موقع الداخلية البحرينية: «التحريات دلت على وجود عدد من مرتكبي هذه الجرائم في مملكة البحرين والآخرين في إيران، حيث قاموا باختراق عدد من الخوادم، بهدف تنفيذ هذه العملية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.. أعمال الرصد والمتابعة دلّت أن إيران مصدر ٤٠ ألف رسالة إلكترونية، استهدفت التأثير سلباً في العملية الانتخابية». (وكالات)

جمعية الحقوقيين تؤكد

انتظام العملية الانتخابية

أكد رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبد الجبار الطيب صدور التقرير المرحلي الأول لعملية الرقابة على الانتخابات النيابية والبلدية، مشيراً إلى أن التقرير أكد انتظام مراقبي جمعية الحقوقيين البحرينية في المواقع التي كلفوا بها وتتضمن 40 لجنة فرعية، و14 مركزاً عاماً.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا» إلى أن عملية الرقابة أسفرت عن عدة ملاحظات تضمنت حضور جميع أعضاء السلطة القضائية، وانعقاد اللجان في الوقت المحدد بحيث فتحت مراكز الاقتراع في الساعة 8 صباحاً، وانعقدت اللجان في المكان المخصص لها، موضحاً أنه تم التأكد في جميع اللجان من خلو الصناديق من أي أوراق قبل الاقتراع، إضافة إلى أن جميع اللجان كانت كاملة التجهيز من حيث الكادر البشري والمعدات.

وأضاف الطيب أن مكان الاقتراع كان مهيأ بالشكل المطلوب لتحقيق السرية اللازمة للتصويت، كما تمت ملاحظة إرسال بعض الرسائل النصية المجهولة التي تتضمن النص التالي (لقد تبين أن اسمك محذوف من جداول الناخبين ولذلك لن تستطيع التصويت في الانتخابات، لذا يرجى عدم الحضور للمركز الانتخابي)، وترى الجمعية أن هذه الرسائل هدفها التدليس وإيقاع الناخبين في الخطأ، وتهيب بجميع الناخبين عدم الاكتراث بهذه الرسائل، وقد قامت الجمعية بإبلاغ الجهات المعنية التي أكدت عدم صحة صدور مثل هذه الرسائل من الجهات الرسمية المعنية. (بنا)