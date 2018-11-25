«الكويتية» تُكذب إعلام «الحمدين».. وتشكر مطار دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كذبت الخطوط الجوية الكويتية، الإعلام القطري للمرة الثانية، فيما يخص شائعات عدم استقبال ركاب يحملون الجنسية القطرية، أو السماح لهم بدخول مطار دبي.

وأعربت « الكويتية» عن شكرها لسلطات مطار دبي، لاستقبالها ركاب رحلة لم تتمكن من الهبوط في مطار الكويت بسبب الأحوال الجوية السيئة، وعلى متنها ركاب قطريون، نافية بذلك صحة الشائعات التي تناولتها وسائل إعلام قطرية في هذا الشأن، وفقًا ل«سكاي نيوز».

وقالت « الكويتية «في تغريدة لها أمس السبت: «تود الخطوط الجوية الكويتية التوضيح بشأن ما تم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، من أن الرحلة رقم 302 المقرر وصولها إلى الكويت قادمة من مومباي بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، والتي تم تحويلها إلى مطار دبي، بسبب إغلاق حركة الوصول والإقلاع في مطار الكويت الدولي؛ نتيجة للأحوال الجوية في ذلك اليوم».

وتابعت: كان على متن الرحلة راكب وراكبة يحملان الجنسية القطرية، وبحسب سياسة الخطوط الكويتية فقد تمت استضافة ركاب هذه الرحلة، ومن ضمنهم الراكب والراكبة القطريان المذكوران، في فندق المطار بدبي، إلى حين موعد مغادرة الرحلة إلى الكويت».

وأوضحت أن الطائرة أكملت رحلتها إلى الكويت بتاريخ 15 الجاري، وعلى متنها الراكبان القطريان، ومن ثم سافرا إلى الدوحة على متن الخطوط الجوية الكويتية في الرحلة رقم 617 بتاريخ 16 الجاري.

وأضافت: تتقدم الخطوط الكويتية بالشكر لسلطات مطار دبي، على حسن تعاملهم الكريم مع كافة ركاب الرحلة المذكورة.

وكانت وسائل إعلام قطرية ادعت خلال الأيام الماضية، أن مطار دبي رفض هبوط طائرة كويتية اضطرارياً، بسبب وجود راكبين قطريين على متنها.

وليست هذه هي المرة الأولى التي قامت فيها الشركة الكويتية بتكذيب ادعاءات قطرية، ففي يونيو الماضي، أكدت «الكويتية» أنها لم تتلق أية إخطارات من السلطات السعودية، بمنع القطريين من أداء العمرة، كما تداولت الصحف القطرية آنذاك.