تحركات فلسطينية لحماية الخان الأحمر وجبل الريسان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد منسق حملة «أنقذوا الخان الأحمر» في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبدالله أبورحمة، تواصل الفعاليات المساندة للقرية لاسيما بعد تهديد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن هدمها بات قريباً. وأضاف أبورحمة، أن خيمة الاعتصام باتت تعج بالمشاركين والمتضامنين، مشدداً على أن هذه الفعاليات تأتي لمساندة المواطنين وتعزيز صمودهم. وفيما يتعلق بجبل الريسان المهدد بالمصادرة في قرية راس كركر غرب رام الله شدد أبورحمة على مواصلة جهود تعزيز صمود المواطنين وتقديم كل مقومات الصمود لهم.

وحاولت قوات الاحتلال، اقتحام مدرسة ذكور العيسوية في مدينة القدس. وأوضح محمد أبوالحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية، أن جنود الاحتلال حاصروا مدرسة ذكور العيسوية وحاولوا اقتحامها، وألقوا القنابل الصوتية بصورة عشوائية في محيط المدرسة، ما أدى لإصابة الطلبة والمعلمين بحالة من التوتر الشديد. وعقب اقتحام الجنود القرية، وانتشارهم المكثف الاستفزازي في محيط المدرسة، اندلعت مواجهات بينهم وبين الشبان.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة إلى المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واعتبار الخميس المقبل يوماً لإعلاء صوت الشعب المطالب بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحقوقه. وطالبت القوى، للمشاركة يوم الجمعة المقبل، في الفعاليات الواسعة الرافضة للاستيطان في مواقع المغير، والريسان، والخان الأحمر، وتأدية صلاة الجمعة في هذه المواقع، ثم الانطلاق بالمسيرات الشعبية.

ودعت القوى إلى استنهاض كل الإمكانات لمواجهة سياسات الاحتلال العنصرية لاسيما في مدينة القدس المحتلة، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذلك قرار إجلاء أكثر من 700 مواطن من بلدة سلوان ضمن مخططات تهويد المدينة وتفريغها من سكانها لتكريس الأمر الواقع، ورفض هذا القرار الجائر والتصدي له بكل قوة وثبات.

وشددت على ضرورة إتمام مسيرة المصالحة، وإنهاء الانقسام الكارثي والتوحد خلف برنامج كفاحي ووطني لإفشال مشاريع الاحتلال والإدارة الأمريكية لتصفية حقوق الفلسطينيين المشروعة وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيقها، والترحيب بالجهود المصرية لإيجاد مقاربات لتحقيق مصالحة تصون وحدة شعبنا وحقوقه.

وأدانت جامعة الدول العربية، بشدة قرار سلطات الاحتلال بحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «وزير شؤون القدس» عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث، بمنع حركتهما، وحرمانهما من الحق في السفر، وحظر التواصل مع عدد من الشخصيات الفلسطينية.

وفي تصريح للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبوعلي، دعا أبوعلي المجتمع الدولي للتحرك لتحميل «إسرائيل» مسؤولية هذا القرار المجحف الذي يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني، مضيفاً أن فرض منع السفر بحد ذاته هو جريمة لا يقدم عليها سوى الاحتلال.

(وكالات)