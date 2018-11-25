محمد بن سعود: جهود العاملين في «الهوية والجنسية» ميّزتهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن توجيهات القيادة الرشيدة للدولة تقتضي توفير وتقديم أفضل الخدمات الحكومية الذكية وذات الجودة العالية للمتعاملين، في إطار السعي الحثيث لبلوغ الريادة والحرص على الإسهام في تحقيق السعادة للمجتمع وتجسيد أهداف رؤية الإمارات 2021، لافتاً إلى أن الإمارات الدولة الوحيدة عالمياً التي تصنف مراكز خدماتها بتصنيف النجوم.

وأزاح سموّه، الستار عن لوحة الخمس نجوم في مركز رأس الخيمة للتسجيل، التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وفق التصنيف الذي حصل عليه ضمن الدورة الثالثة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، بحضور عهود الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وعدد من المسؤولين.

وأثنى سموّه على الجهود الدؤوبة لفريق المركز، على ما بذله للارتقاء بالعمل وتحقيق التميز في الأداء والارتقاء بجودة الخدمات، لتحقيق تطلعات المتعاملين، ما أهله ليكون في مقدمة الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تحصل على تصنيف خمس نجوم.

فيما أكدت عهود الرومي، أن الجهود المتواصلة لتطوير تجارب المتعاملين تجسد الجهود الحكومية التي يقودها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لوضع دولة الإمارات في مقدمة دول العالم في جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.

وأكد علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الحرص على تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة، والارتقاء بنوعيتها إلى مستويات تحقق أعلى درجات الرضا لدى المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم وتسهم في تعزيز مكانتها التنافسية في القطاعات الخدمية في الدولة.

من جهة أخرى، قال سموّ الشيخ محمد بن سعود، خلال حضوره أمس، حفل تكريم الدفعة الأولى من برنامج طلاب المبرمج الإماراتي الذي أقيم في أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، الذي نظمه صندوق الوطن: «إن رعاية الموهوبين هي الضمانة الحقيقية للحفاظ على المكتسبات الحضارية للدولة».

وأشاد سموه بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة، ودعمها غير المحدود لأبنائها الناشئة والشباب في مختلف المجالات.

وكان في استقبال سموّه، لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية، في منطقة خزام، الفريق ضاحي خلفان تميم، وسمية السويدي، مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، ومحمد تاج الدين القاضي، المدير العام للصندوق.

وكرم سموّه، وضاحي خلفان، في ختام الحفل، الأكاديمية الجهة الراعية للبرنامج، وتسلمت التكريم سمية السويدي، ثم كرم 80 طالباً وطالبة من الموهوبين.

(وام)