شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 50 شخصا فى قصف لمسلحين على حلب السورية وحدوث حالات اختناق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام رسمية فى سوريا، إن قصفا نفذه مسلحون على مدينة حلب، أدى إلى إصابة 50 شخصا السبت، وتسبب فى حدوث حالات اختناق. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مسؤول فى قطاع الصحة بالمدينة الخاضعة لسيطرة الحكومة قوله إن القصف أصاب منطقتين وإن القذائف حوت غازات سببت حالات اختناق.

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