- 1/2
- 2/2
دمشق — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك": ان" الجيش السوري ردا على قصف المسلحين، هاجم المواقع التي انطلق منها القصف"، مشيرا إلى "وقوع خسائر فادحة في صفوف المتشددين".
© REUTERS / Omar Sanadiki
يذكر أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت مساء السبت حيي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي على غازات سامة.
وقد ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق خلال الهجوم الكيماوي على أحياء حلب إلى 57 مصابا، بعضهم في حالة حرجة.
ونقل مراسل سبوتنيك عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله: "إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المسلحين قاموا باستهداف أحياء شارع النيل والخالدية والشهباء الجديدة بقذائف صاروخية معدلة تحمل رؤوس تحوي مواد سامة يتم حاليا وعبر فرق متخصصة على تحديد نوعها".
شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري يقصف مواقع للإرهابيين ردا على قصف مدينة حلب بقذائف تحتوي على غازات سامة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .