اختتام فعاليات مهرجان "المحامل التقليدية" التراثي بالدوحة

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
اختتمت بالعاصمة القطرية الدوحة، السبت، فعاليات النسخة الثامنة لــ "مهرجان كتارا للمحامل التقليدية (السفن القديمة) الذي انطلق الثلاثاء الماضي.
المهرجان الذي سلط الضوء على الهوية البحرية العريقة في قطر والخليج، شهد مشاركة لافتة لعدد من الدول، على رأسها تركيا.
وبحسب مراسل الخليج 365، تضمن المهرجان عروضا للتراث البحري القطري والفنون الشعبية الغنائية البحرية للدول المشاركة.
وأقيمت خلال المهرجان أنشطة ومسابقات تراثية، إلى جانب معارض وأسواق للصناعات التقليدية.
وشاركت كل من الكويت وسلطنة عمان وتركيا والهند واليونان وإيطاليا وزنجبار وإيران، بالإضافة إلى قطر، حيث قامت كل دولة مشاركة بتقديم الهوية الثقافية البحرية الخاصة بها.
وممثلاً عن تركيا شارك المعهد الثقافي التركي "يونس إمره" في المهرجان تحت اسم "البيت التركي".
وشمل المهرجان أيضاً عرضا للسفن الشراعية والمحامل التقليدية، كما عرضت أفلام وثائقية تروي حكايات الصيد والغوص لجمع اللؤلؤ قديماً.
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