الرئيس السوداني يبحث مع مبعوث إفريقي "السلام" في ليبيا

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365

بحث الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت، مع مبعوث إفريقي سبل تحقيق السلام في ليبيا.

جاء ذلك لدى استقبال البشير، اليوم، ببيت الضيافة (مقر الضيافة الرسمي)، الحسن ولمات، مبعوث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، حسب بيان للرئاسة السودانية، أطلعت عليه الخليج 365.

ولم يذكر البيان موعد وصول المسؤول الإفريقي ومدة زيارته.

وأفاد البيان بأن "ولمات سلم البشير رسالة من رئيس المفوضية الإفريقي موسى فكي تتعلق بجهود السودان لتحقيق السلام في المنطقة".

وقال وكيل وزارة الخارجية، ياسر خضر، إن "اللقاء بحث سبل تحقيق السلام في ليبيا وجهود السودان والاتحاد الإفريقي في هذا الشأن"، حسب المصدر نفسه.

وأوضح أنه "تم التأكيد على الجهود التي يقوم بها السودان، والتي تمثل جزءا من المبادرات الإفريقية لتحقيق السلام في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، دعا السودان الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع الجوار الليبي الموسع في الخرطوم، عقب لقاء وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، بالممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيديركا موغريني، ببروكسل.

كما دعت الحكومة السودانية، الثلاثاء، فرنسا لحضور اجتماع دول الجوار الليبي الموسع في الخرطوم، والمقرر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بصفة مراقب.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام معمر القذافي في 2011.