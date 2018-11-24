شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات الرعب.. إنقاذ شخص من سيارة جرفها السيل بمكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إنقاذ شخصاً بعد أن انجرفت مركبته في مجرى السيل بالمغس، حيث عثر عليه من قبل فرق الإنقاذ عالقا بالأشجار على مسار السيل.

وبين “الدفاع المدني” في تغريدة له على حسابه الرسمي بـ”تويتر” أنه تم إسعاف الشخص العالق على الفور، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.