شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ محتجز داخل شاحنة في مستنقع مياه بمنطقة القصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن “مدني شري” بمنطقة القصيم من إنقاذ شخص احتجز داخل شاحنة في مستنقع مياه. ووفقاً لما ذكره الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، فقد تم إخراج السائق من داخل الشاحنة عن طريق قارب وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ محتجز داخل شاحنة في مستنقع مياه بمنطقة القصيم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .