شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لأهالي الدمام والجبيل والخبر من اضطرابات جوية متوقعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الدمام:

حذر مركز طقس العرب الإقليمي من اضطرابات جوية قوية متوقع أن تتعرض لها كل من الدمام والجبيل والخبر، بدءاً من فجر الأحد.

وأوضح المركز أن هذه الاضطرابات ستعمل على تساقط الأمطار الرعدية بغزارة عالية أحياناً؛ ما قد يعمل على رفع منسوب المياه بشكل كبير، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر.

من جهتها توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من حدود الشمالية، في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط المملكة، مع فرصة لتكوُّن الضباب على تلك المناطق.