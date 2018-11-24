شكرا لقرائتكم خبر عن مرور جدة يطيح بقائد سيارة اقتحم مسار المشاة في الواجهة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

ألقى مرور محافظة جدة القبض على قائد مركبة اقتحم مسار المشاة بالواجهة البحرية، وسار بمركبته دون احترام للمشاة من رجال وسيدات، وكذلك من مستخدمي الدراجات الهوائية.

وقد وثق مواطن المركبة وهي تسير منتهكة مسار المشاة في مقطع تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتقوم الأجهزة المعنية بتتبع المقطع والإطاحة بقائد المركبة.