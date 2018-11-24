شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة مفجعة.. اكتشاف جثة مواطن «مطوق بحبل» داخل مقر عمله بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت شرطة خريص التابعة لمحافظة الأحساء، السبت، واقعة العثور على جثة موظف، داخل مقر عمله بإحدى الشركات الكبرى. وأفادت مصادر مطلعة أن الجثة تعود لمواطن، وقد وُجد حول رقبته حبل أسود، داخل إحدى الغرف المغلقة بمقر عمله.

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