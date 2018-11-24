شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مداهمة شقة تم تحويلها لمركز تجميل طبي نسائي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أغلقت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض عيادة غير مرخصة تُمارَس فيها أنشطة طبية وتزيين نسائي وأنشطة أخرى مخالفة. وضبط منسوبو الإدارة – بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأمنية – في العيادة المخالفة مستحضرات مجهولة ومخالفات أخرى، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها. وتبين، بعد المداهمة التي وثُقت بمقطع فيديو، أن العيادة عبارة عن شقة في عمارة تجارية بالعليا تحولت لعيادات تجميل تعمل بها نساء يدعين أنهنّ طبيبات وممرضات ويمارسن طب التجميل، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.

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