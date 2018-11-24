شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يحذر من فيروس Triton.. يهدد الأرواح وليس الأجهزة فقط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الخبير التقني والمتخصص في أمن المعلومات، ياسر الرحيلي، من “فيروس Triton ” الذي أكد أنه فيروس خطير ليس على أجهزة المستخدمين، بل على أرواحهم وحياتهم، وفقاً لتقرير صادر عن شركة Fireeye.

وأوضح “الرحيلي” في تغريدات له على “تويتر” أن هذا الفيروس مثل فيروسات أخرى يستهدف أنظمة التحكم الصناعية ICS لكن خطورته أنه يستهدف تحديداً منها أنظمة SIS وهي أنظمة مهمتها حماية المنشآت الصناعية من أخطار درجات الحرارة العالية والضغط والغاز من الانفجار.

وأوضح أن فيروس Triton ومن خلفه كانوا يستهدفون تعطيل أنظمة SIS ما يُمكنهم من تفجير المصانع وإحداث أضرار في الأرواح والاقتصاد للدول المستهدفة، على حسب قوله.