شكرا لقرائتكم الجميل: نعيش اليوم تسوية الإستسلام رئيس "الكتائب": لحكومة اختصاصيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 24 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 24 نوفمبر 2018 / 20:04

اكد الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل لمناسبة العيد 82 لحزب "الكتائب" ان "كلام وافكار الشيخ بيار الجميل المؤسس هو المرجع للحزب على الدوام الذي يقوم على لبنان الإستقرار والتعاون المسلم - المسيحي، ولبنان الرسالة الذي يتجاوز الطائفية، لبنان بلد المواطن ليس بلد الطوائف".



واستذكر في تصريح حقبة الإستقلال، إذ لعب حزب "الكتائب" الدور المحوري فيه ولولاه لتأخر الإستقلال".

ودعا الجميل الى "الاتعاظ اليوم من تجربة الـ1943 ومراقبة التسويات الحاصلة"، لافتا الى "ان حزب "الكتائب "هو الوحيد الذي بقي على طهارته ومبادئه وهو وحده الذي بقي في الميدان من دون اي مساومات"، معتبراً "ان الذي نعيشه اليوم هو تسوية الإستسلام وليس تسوية بنّاءة حيث يستقوي فريق سياسي على الآخر".

وبالمناسبة وجه رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل في مداخلة إذاعية "تحية الى جميع الرفاق في الكتائب، وكل الشهداء والمناضلين والمؤسسين والمقاتلين وكل من ساهم ببناء مسيرة الكتائب على مدى 82 سنة من النضال والعمل"، وشدد على "أننا اليوم وأكثر من أي وقت نفتخر بمسيرتنا وبكل مواقف الحزب على مدى التاريخ، ونستطيع ان نقول ألا خلاص للبنان إلا بتحقق قضية الكتائب لجهة بناء دولة القانون والحق وتحقيق السيادة الكاملة وبناء حوكمة رشيدة مواطن يؤمن بهذا البلد وبتطوره مواطن يحترم أنظمته وقانونه"،

ولفت الى "اننا نحتفل بالاستقلال وفي داخلنا غصة كبرى، فصحيح أن لبنان حقق استقلاله، انما هذا لا يعني اننا اليوم في عام 2018 بألف خير، اذ لا يمكن أن نعتبر أن سيادتنا كاملة وأن القرار اللبناني حر كما أراده رجالات الاستقلال، لذلك أمامنا مشوار طويل لبناء حياة سياسية نظيفة مبنية على المساءلة والمحاسبة والصدق والحقيقة ومصلحة اللبنانيين، يكون معيار النجاح والفشل فيها نجاح البلد وليس المكاسب الشخصية والحزبية". وشدد على أن "يدنا بيد اللبنانيين لكي تكون اي خطوة على الصعيد السياسي خطوة الى الامام، وليس خطوة "تجارية" كما يحصل في الفترة الأخيرة".

وأشار الجميّل إلى "أننا نكرر للمرة الألف، بالنسبة إلينا، هناك تعثر في تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الأحزاب السياسية بكل تناقضاتها، من هنا طرحنا عدم تأجيل التشكيل وتأليف حكومة اختصاصيين، وفي هذا الوقت يحل الأطراف المتخاصمون مشكلاتهم بهدوء ويتفقون على النقاط الخلافية من خلال حوار في المجلس النيابي، انما هذا يجب ألا يوقف تشكيل الحكومة لأن لبنان يحتاج الى حكومة تقوم بدورها وتعالج مشكلات لبنان وتنقذ الناس من الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي نتعرض لها اليوم".