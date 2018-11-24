دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة 37 تطبيق ولعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على متجر قوقل بلاي

في إطار متابعتنا لكل ما هو مهم وجديد في عالم تطبيقات الهواتف المحمولة، وكما عودناكم بشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من التطبيقات والألعاب المدفوعة لنظام تشغيل أندرويد على أن تكون متاحة مجّانًا وبشكل كامل لفترة محدودة، لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُأجّل تحميل أي تطبيق يُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدود وإرجاعه لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نطيل بالحديث أكثر وننتقل مباشرة للقائمة:

التطبيقات:

App Backup & Share Pro :السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم. Rotation Control Pro :السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 1 يوم. World Clock Pro – Timezones and City Infos :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم. HeritageDaily :السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Anime Pose 3D :السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Anime Girl Pose 3D :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم. Chibi avatar :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Breathing Point – Relax, Calm, Breathe Meditation :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. BLeBRiTY :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Numberwiz :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Minimalist – Icon Pack :السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 1 يوم. Bear for Zooper :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم. Paper Windmills 3D Pro lwp :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم. Ortus Icon Pack Pro :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم. S8-UI Note 8Launcher Icon Pack- Nova, Apex, Action :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Wallpaper Club Auto Wallpaper Changer[NO ADS] :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Vacuum Icon Pack :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

الألعاب:

Terra Fighter Pro :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم. Terra Fighter 2 Pro :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم. Can you escape prison – Portal PRO :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم. Lone Hero RPG | VIP :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم. Mini Arcade Golf: Pocket Tours :السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم. Quadropoly Academy – Data Science for Board Game :السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم. Age of Civilizations Africa :السعر الحقيقي 1.95$، مجاني لمدة 3 يوم. Infinity Dungeon VIP: RPG Adventure :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. League of Stickman 2018- Ninja Arena PVP(Dreamsky) :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Mental Hospital III :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Penguin Memory for Kids :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Stone Of Souls :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Super Dangerous Trap :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Buff Knight Advanced – Retro RPG Runner :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Math Games for Kids Pro :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Reporter :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Knife Hit for Smartwatch :السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم. Nordic Storm Solitaire (Full) :السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 6 يوم. The Mystery of Blackthorn Castle :السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Decimal to Fraction Pro :السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.

التدوينة 37 تطبيق ولعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على متجر قوقل بلاي ظهرت أولاً على عالم التقنية.