شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع العراقية: مقتل 14 إرهابيا جراء غارات غرب مدينة الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 14 إرهابيا جراء غارات نفذها قوات الجيش والتحالف الدولى فى جبال "عطشانة" غرب مدينة الموصل.

وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم السبت، أن طيران الجيش والتحالف الدولى نفذ ضربات جوية دقيقة ضمن عمليات "الإنذار الأخير" فى تلال عطشانة؛ أسفرت عن مقتل 14 إرهابيا، وتدمير ثلاثة أوكار لعصابات "داعش" الإرهابية.

وأوضحت أن الضربات جاءت كغطاء جوى لتنفذ الفرقة عشرين اللواء 66 عملية تفتيش واسعة فى تلال الجبال وبإشراف مباشر من قبل قائد عمليات نينوى اللواء نجم عبدالله الجبورى ونائبه وقائد الفرقة.

يذكر أن طيران الجيش العراقى والتحالف الدولى يقوم بين فترة وأخرى بتنفيذ ضربات جوية على أوكار تنظيم "داعش" فى المناطق التى كان يسيطر عليها؛ حيث تسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصره.