الغربال اضاع ركلة جزاء ..المريخ و الخرطوم الوطني يتعادلان ايجابياً

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الخليج 365 :

تعادل المريخ و الخرطوم الوطني بهدف لكل في اللقاء الذي شهده استاد المريخ مساء اليوم لحساب المجموعة الاولي

انطلق الشوط الاول بطلعات للوطني قابلها دفاع المريخ بقوة .. وحصل المريخ على ركلة زاوية كادت ان شكل خطورة على الوطني ..

هدف لكسرا

احرز اللاعب كسرا هدفا للوطني في الدقيقة 14 بسبب هفوة دفاع المريخ .

حاول اصحاب الضيافة تعديل النتيجة لكن الوطني نصب له التسلل .

نشطت العاب المريخ لتعديل النتيجة ولكنها واجهت قوة دفاعية من الخرطوم الوطني .. وحاول النعسان الوصول الي الشباك لكن دفاع الوطني ابعد سديدته تجد العجب سدد بقوة ابعدها الدفاع .. واصل المريخ ضغطه على الوطني وحصل على زاوية فشل في ايداعها الشباك ..

العجب يعدل للمريخ

في الدقيقة 44 عدل اللاعب رمضان العجب النتيجة للمريخ بعكسية حقار الذي انتهي عليه الشوط الاول

في الشوط الثاني عاد المريخ الي العابه النشطة وقاد له النعسان طلعة جديدة لكنها افتقدت الدقة ..اطلق العجب تسديدة قوية حولها الدفاع الي جانبية حاولت الخرطوم اضافة هدف ثاني لكنها واجهت صلابة دفاعية .. حل اللاعب التكت بديلا لقصاري لتنشيط الوسط .. قاد الوطني طلعة جديدة لكن دفاع اصحاب الضيافة كان في الوعد وابعدها الي وسط اللعب .. حل اللاعب امير في خانة حمزة داؤوود لتنشيط الوسط والدفاع .. في الدقيقة 25 نشطت العاب الفريقين وذلك لاضافة هدف ثاني ..

ركلة جزاء مريخية اضاعها الغربال

احتسب قاضي الجولة ركلة جزاء مريخية اضاعها الغربال في الدقيقة 32 .. قاد الوطني طلعة عن طريق التوزة ابعدها الدفاع .. حاول المريخ اضافة هدف ثاني وقاد له محمد الرشيد هجمة لكن الدفاع ابعدها .. في الدقائق الاخيرة حاول المريخ الوصول الي شباك الوطني لكن دون جدوي .. لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل .