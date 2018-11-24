القبض على منفذ عملية حرق أسرة عطبرة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استطاعت شرطة عطبرة وبمجهود مقدر خلال أربع وعشرين ساعة من القبض على المتهم بحرق أسرة محمد عمر بحي الوحدة بعطبرة حيث اهتمت شرطة محلية عطبرة بقيادة العميد عبد المحمود العوض بالقضية باعتبارها واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المدينة منذ نشأتها .

ووجه سيادته بالإسراع بفك طلاسم هذه الجريمة البشعة ليتمكن الملازم أول أحمد عطا المنان وبمساعدة المساعد طارق وبقية القوة من القبض على المتهم الأول في الجريمة بعد أربع و عشرين ساعة فقط ومطاردة عنيفة وقد تم القبض على المتهم وهو في حالة سكر شديد وهو يسكن نفس الحي حيث وردت معلومات لدى الشرطة عن تهديد المتهم للأسرة قبل يوم من الحادثة .

وقد تم تسليم المتهم لشرطة الأسرة والطفل باعتبار أن الضحايا من الأطفال وتم إيداعه حراسة القسم الشرقي لعرضه على مولانا شيرين وكيل نيابة الأسرة والطفل. ويذكر أن أسرة كاملة تعرضت لحريق بفعل فاعل أدى إلى وفاة طفلتين بحسب صحيفة الدار واستطاع شاب شهم إنقاذ بعض أفراد الأسرة من وسط السنة النيران..وجاء تقرير المعمل الجنائي بأن الحريق تم ببنزين.