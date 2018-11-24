كرزاي: المقاومة هي الطريق الوحيد لإنقاذ فلسطين

وقال كرزاي، اليوم السبت، على هامش مشاركته في مؤتمر "الوحدة الإسلامية" بطهران، إن أفغانستان كالبلدان الإسلامية الأخرى، تولي اهتماما بهذه القضية، لأن القدس، القبلة الأولى للمسلمين، وأن نهج المقاومة يعد الطريق الوحيد لإنقاذ المسلمين الأحرار في العالم، من مخالب الظلم والاستبداد.



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وأضاف الرئيس الأفغاني السابق أن إيجاد حلول لكارثة الإرهاب في المنطقة، من المسؤوليات الرئيسية لبلدان العالم، ونستطيع بالتضامن، العمل في هذا المسار، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.وتابع كرزاي: "إن الجهود المشتركة التي يبذلها العالم الإسلامي، لاسيما بلدان الجوار لأفغانستان، من أجل إرساء السلام والاستقرار في هذا البلد المسلم، تعد الخطوة الأهم لنيل السلام، ودفع التهديدات عن منطقتنا".وأشار إلى مؤتمر موسكو ودوره في مستقبل أفغانستان، موضحا أن المؤتمر يتصف بأهمية بالغة، بسبب جلوس أعضاء حركة طالبان، والمجلس الأعلى للسلام في أفغانستان للمرة الأولى، بحضور بلدان أجنبية.وأعرب عن أمله بزيادة مثل هذه المؤتمرات، واصفا آفاق هذه الحوارات بالإيجابية و"سنشهد إرساء السلام في أفغانستان قريبا".