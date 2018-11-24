لعبة "البوبجي" تتسبب بمقتل شاب في العراق

وأكد المتحدث باسم شرطة سوران الرائد سعدون نبي في بيان أن:"الشاب ا. ا.م تعرض للقتل أثناء عودته من رحلة سياحية مع أربعة من أصدقائه"، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعدما طلب الشاب من أصدقائه تقليد لعبة "بوبجي" لكي يوثق الرحلة بفيديو، دون علمه بأن السلاح الذي كان يحمله أحدهم محشو بالرصاص"، وفقا لموقع "السومرية".

© Sputnik . Valeriy Melnikov

وتابع المتحدث:" طوقت قوة أمنية مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى الطب العدلي (الشرعي)، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

وأفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، في 29 تشرين الاول الماضي ، بأن مدنيا قتل أثر شجار مسلح اندلع بين صديقين بسبب لعبة "البوبجي" جنوبي المحافظة.

وتحدثت تقارير صحفية في وقت سابق عن تأثير ألعاب الموبايل، وأبرزها لعبة "بوبجي" التي وصلت ببعض الأزواج إلى ساحات احدى محاكم بغداد طلبا للطلاق بسبب اللعبة.