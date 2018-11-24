- 1/2
- 2/2
وأكد المتحدث باسم شرطة سوران الرائد سعدون نبي في بيان أن:"الشاب ا. ا.م تعرض للقتل أثناء عودته من رحلة سياحية مع أربعة من أصدقائه"، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعدما طلب الشاب من أصدقائه تقليد لعبة "بوبجي" لكي يوثق الرحلة بفيديو، دون علمه بأن السلاح الذي كان يحمله أحدهم محشو بالرصاص"، وفقا لموقع "السومرية".
© Sputnik . Valeriy Melnikov
وأفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، في 29 تشرين الاول الماضي ، بأن مدنيا قتل أثر شجار مسلح اندلع بين صديقين بسبب لعبة "البوبجي" جنوبي المحافظة.
وتحدثت تقارير صحفية في وقت سابق عن تأثير ألعاب الموبايل، وأبرزها لعبة "بوبجي" التي وصلت ببعض الأزواج إلى ساحات احدى محاكم بغداد طلبا للطلاق بسبب اللعبة.
شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة "البوبجي" تتسبب بمقتل شاب في العراق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .