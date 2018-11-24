معرض الدوحة الدولي للكتاب ينطلق الخميس بمشاركة 30 دولة

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

تنطلق فعاليات "معرض الدوحة الدولي للكتاب" في نسخته التاسعة والعشرين، الخميس المقبل، بمشاركة 427 دار نشر من 30 دولة عربية وأجنبية.

جاء ذلك وفق ما صرح به وزير الثقافة والرياضة القطري صلاح بن غانم العلي، خلال مؤتمر صحفي، السبت.

المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة القطرية، ينطلق تحت شعار "دوحة المعرفة والوجدان".

وبحسب الوزير القطري سيُعرض في هذه النسخة 122 ألف عنوان، مشيراً إلى زيادة مساحة المعرض هذا العام بنسبة 30 بالمائة ليقام على مساحة 29 ألف متر مربع، وهي أكبر مساحة له منذ انطلاقه عام 1972.

ولفت "العلي" إلى وصول عدد دور النشر المشاركة بالمعرض إلى 427 دار بزيادة نسبتها 30 بالمائة عن العام الماضي، فيما يصل عدد الأجنحة إلى 975 جناحاً.

وأوضح أن "هناك علاقة وجدانية لقطر قيادة وشعبا بالكتاب على مرّ التاريخ"، مشيراً أن الدوحة "رغم الظروف الصعبة والمسؤوليات الجسام الاقتصادية والسياسية، فإنها أوْلت أهمية خاصة بالكتاب".

من جهته، أشار جاسم البوعينين، مدير معرض الدوحة الدولي للكتاب، أن المعرض سيتضمن عددا من الفعاليات الفكرية والأدبية، وأن روسيا، ستكون ضيف شرف المعرض، وذلك في إطار العام الثقافي "قطر ـ روسيا 2018".

وقال البوعينين إن "عدد الأجنحة يبلغ 975 جناحا بزيادة تقدر بـ 215 جناحا عن العام الماضي، كما أن عدد الكتب المسجلة يزيد على 121 ألف و900 عنوان، مع اهتمام خاص بكتب الأطفال."

ويضمّ البرناج الثقافي للمعرض فعاليات متنوّعةً؛ من بينها 25 ندوة ثقافية وفكرية و28 ورشة في مجالات ثقافية وفنية متنوعة.

كما ستقام أمسيات شعرية ولقاءات بين الناشرين ومعارض تشكيلية يشارك فيها 14 فناناً.