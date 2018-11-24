البشير يوجه باستمرار تعاون جيشي السودان ومصر لضبط الحدود

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365

وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت، باستمرار التعاون بين جيش بلاده والجيش المصري في ضبط الحدود ما يساهم في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

جاء ذلك لدى استقباله وزير الدفاع المصري محمد زكي بحضور نظيره السوداني عوض بن عوف ورئيس الأركان السوداني كمال عبد المعروف، حسب بيان للرئاسة السودانية اطلعت عليه الخليج 365.

ولم يذكر البيان موعد وصول المسؤول العسكري المصري ومدة زيارته للبلاد.

وأفاد البيان بأن البشير "وجه باستمرار التعاون بين الجيشين السوداني والمصري خاصة في مجالات التدريب وإحكام التنسيق في ضبط الحدود لمنع الجرائم العابرة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".

وأِشاد بمستوى التعاون المتطور للعلاقات السودانية المصرية والتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة للبلدين.

ونقل البيان عن رئيس الأركان السوداني قوله إن "زيارة وزير الدفاع المصري سيتم خلالها طرح العديد من المشاريع المشتركة بين الجيشين".

وأضاف أن "وزيري الدفاع في البلدين سيعقدان مباحثات رسمية لبحث أوجه التعاون العسكري".

وأشار إلى مشاركة الجيش السوداني، في سبتمبر/أيلول الماضي، بمناورات النجم الساطع في مصر بصفة مراقب، بجانب مشروعات استخبارية مشتركة.

ومن آن إلى آخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات في وجهات النظر في قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.