إصابة امرأة وإخلاء 8 أشخاص إثر حريق فيلا بـ #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية أصيبت امرأة باختناق، فيما تم إخلاء 8 أشخاص بعدما نشب حريق في فيلا بمدينة جدة اليوم. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: باشر مدني جدة حريقًا في غرفة بالدور الأول من فيلا، وتم إخلاء ثمانية أشخاص للسطح وإخماد الحريق، ونتج عن الحالة اختناق بسيط لامرأة، وتم علاجها في الموقع من قبل الهلال الأحمر.

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