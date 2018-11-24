ولي_العهد يصل #البحرين غدًا

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الديوان الملكي في البحرين، أن صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، سيصل غدًا الأحد، إلى المنامة، في زيارة رسمية.

وقال الديوان الملكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيكون في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله البلاد.

وأشار البيان إلى أن الأمير محمد بن سلمان سيجري خلال زيارته لمملكة البحرين مباحثات مع الملك حمد بن آل خليفة تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.