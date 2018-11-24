قياس ينفي تأجيل الاختبارات بسبب #الأحوال_الجوية

صحيفة الخليج الالكترونية نفى المتحدث الرسمي لمركز “قياس” إبراهيم الرشيد، صحة ما تردد عن تأجيل عقد الاختبارات بالمركز الوطني للقياس بسبب الأحوال الجوية. وأكد “الرشيد” -عبر حسابه الرسمي على “تويتر”- أن المركز يراعي جميع الحالات، ومن يتعذر حضوره بسبب الأحوال الجوية يمكنه التواصل مع المركز عبر وسائل التواصل وسيتم مساعدته وتقديم الدعم له.

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