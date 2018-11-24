تعليق_الدراسة في عدد من مدارس #الليث.. غدا

صحيفة الخليج الالكترونية

علَّق عدد من قادة المدارس بالليث الدراسة في مدارسهم الواقعة داخل المحافظة غدًا الأحد؛ وذلك بسبب التجمعات المائية المحيطة بتلك المدارس التي أصبحت تشكل خطرًا على الطلاب.

وتلقى عدد من أولياء الأمور قبل قليل رسائل نصية من المدارس التي يدرس بها أبناؤهم، تفيد بتعليق الدراسة فيها غدًا.

الجدير بالذكر أن أغلب مدارس الليث الواقعة داخل المحافظة تعتبر شبه محاصرة بالمياه من جميع الجهات، في الوقت الذي تعمل فيه آليات البلدية على شفطها إلا أن كميات المياه عالية، وقد تستغرق أيامً ا عدة لإزالتها.