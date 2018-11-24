شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو يكشف حجم الدمار بشارع الشانزلزيه في فرنسا والان مع التفاصيل

تداول نشطاء، فيديو يكشف حجم الدمار الذي طال المحلات الفاخرة بالشانزليزيه، بعد التظاهرات التي ضربت البلاد جراء ارتفاع أسعار الوقود. وشهدت التظاهرات في فرنسا للأسبوع الثاني على التوالي، أعمال عنف وتكسير خاصة في منطقة الشانزليزيه واضطرت الشرطة لاستخدام الغازات المسيلة للدموع لتفرقة المتجمعين الذين وصل عددهم لـ 8 آلاف شخص في مواجهات استمرت قرابة 4 ساعات.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو يكشف حجم الدمار بشارع الشانزلزيه في فرنسا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .