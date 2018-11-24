شكرا لقرائتكم خبر عن عدة جهات تعلن تعليق الدراسة غداً في «الليث».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت عدة جهات تعليق الدراسة غداً الأحد، بمحافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بسبب السيول والأمطار.

عميد الكلية التقنية بمحافظة الليث، محمد الشهري، أن الكلية قررت تعليق التدريب بالنسبة للطلاب والمتدربين، وذلك يوم غد الأحد.

وأضاف الشهري أن القرار جاء بسبب السيول التي اجتاحت المحافظة مساء أمس؛ ما تسبب في دخول المياه بكميات غزيرة إلى مبنى الكلية من الجهة الشمالية.

كما أعلنت كلية العلوم الصحية بفرع جامعة “أم القرى ” بـالليث، أن غداً الأحد إجازة بسبب السيول.

فيما علق عدد من قادة المدارس بالليث الدراسة في مدارسهم الواقعة داخل المحافظة غداً الأحد؛ وذلك بسبب التجمعات المائية المحيطة بتلك المدارس التي أصبحت تشكل خطراً على الطلاب.

وتلقى عدد من أولياء الأمور قبل قليل رسائل نصية من المدارس التي يدرس بها أبناؤهم، تفيد بتعليق الدراسة فيها غداً.

يُذكر أن أغلب مدارس الليث الواقعة داخل المحافظة تعتبر شبه محاصرة بالمياه من جميع الجهات، في الوقت الذي تعمل فيه آليات البلدية على شفطها إلا أن كميات المياه عالية، وقد تستغرق أياماً عدة لإزالتها.