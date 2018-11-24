شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني ضرية» ينقذ شاباً احتجز في جبال «طخفة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشر الدفاع المدني بـ”ضربة” التابعة لمنطقة القصيم حالة احتجاز شاب في جبال طخفة ” الناصفة“، وتم إنزاله وهو بصحة جيدة ولله الحمد. ونشر الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” صوراً لعملية الإنزال والإنقاذ.

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