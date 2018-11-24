شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقنية يحذر من طريقة جديدة لسرقة بريدك الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر المتخصص في التقنية وأمن المعلومات، سمير الجنيد، من رسائل بريد إلكتروني ترسل بشكل عشوائي لآلاف الحسابات تفيد بأن هناك من استطاع معرفة كلمة المرور الخاصة بالشخص.
وأوضح أنه يطلب من الشخص أن يضغط على الزر الموجود بالرسالة لكي يغير كلمة المرور، لكن في الحقيقة سيوجه إلى صفحة تصيد تطلب كلمة مروره الحالية والجديدة، ثم يسرق بريده ومحتويات السحابة المرتبطة به.
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