حزب "نداء تونس" الحاكم يتهم الشاهد بـ"تنفيذ انقلاب"

قدّم حزب "نداء تونس" شكوى أمام المحكمة العسكرية بالبلاد ضد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، يتهمه فيها بـ"التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب".

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قالت المتحدثة باسم "نداء تونس" أنس حطاب "إن الأمين العام للحزب سليم الرياحي رفع قضية لدى المحكمة العسكرية ضد الشاهد والمدير السابق للديوان الرئاسي سليم العزابي والناشط السياسي لزهر العكرمي، بتهمة التآمر لافتكاك الحكم".



وأوضحت أن "الرياحي أدلى بوقائع جدّت خلال فترة تحالفه السياسي مع الشاهد والعزابي، حيث أكد أن الاجتماعات التي انعقدت وقتها تفيد بوجود مخطط لعزل الباجي قايد السبسي من رئاسة البلاد، وتنظيم انتخابات مبكرة".



وفي وقت سابق الجمعة، قالت تقارير إعلامية إن مخطط الانقلاب شمل ثلاث مراحل، أولها: افتكاك قيادة نداء تونس من قبل يوسف الشاهد ، ثم تشكيل أغلبية برلمانية (كتلة الائتلاف الوطني)، ومنها عزل رئيس السبسي في شهر مارس/آذار 2019.



وانضم سليم الرياحي إلى تحالف رئيس الحكومة في الفترة بين شهر أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، قبل أن يحول وجهته السياسية نحو "نداء تونس" ورئيسه التنفيذي حافظ قايد السبسي.