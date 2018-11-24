دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HTC VIVE و”مكلارين” يطلقان إصداراً خاصاً من خوذة VIVE PRO لتجربة استثنائية لعشاق السرعة والسباقات ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت HTC VIVE و”مكلارين ريسينغ” اليوم عن إطلاق إصدار خاص من خوذة HTC VIVE تحمل علامة “مكلارين” لتكون بذلك أول منتج مشترك يطلقه الطرفان منذ الشراكة التي أعلنا عنها في شهر مايو من العام الجاري، ويقدم لعشاق سباقات السيارات تجربة لا تضاهى في عالم الواقع الافتراضي. وتجمع الخوذة الجديدة بين الدقة الفائقة التي تتمتع بها Vive Pro، ونظام الصوتيات عالي النقاء وكفاءة العمل لتوفر بذلك تجربة استثنائية للواقع الافتراضي لجمهورها في شتى أرجاء العالم.

وعلاوة على مظهرها الاستثنائي وأدائها المتميز، تأتي الخوذة الجديدة مع محتوى الواقع الافتراضي الفريد لمرآب مكلارين، والذي تم إطلاقه على Vive Studioبالتعاون مع “مكلارين”، إضافة إلى نسخة مخصصة من لعبة RFactor 2’ إصدار “مكلارين” الذي تم تصميمه للعمل دون أي ملحقات إضافية للقيادة. ويعتبر محتوى الواقع الافتراضي الفريد لمرآب مكلارين لعبة محاكاة شيّقة متعددة اللاعبين تتيح لهم الانضمام إلى فريق مرآب مكلارين وتعلّم كيفية استكمال التعديلات على إطارات السيارة كفريق حقيقي خلال السباقات. وتضم تجربة الواقع الافتراضي هذه “تحدي توقف الصيانة” Pitstop Challenge، وهي لعبة تنافسية متعددة اللاعبين تتيح للمستخدمين استكشاف أحدث التعديلات في مرآب مكلارين والقدرة على الحركة ضمن نطاق الغرفة، وتعلّم كيفية تغيير إطارات السيارة، وتحدي لاعبين آخرين لتبديل الإطارات في الوقت المناسب. وبفضل هذه الشراكة، تقدم HTC Vive و”مكلارين” للعملاء أفضل تجربة واقع افتراضي لسيارات سباق مكلارين وإمكانية عيش هذه التجربة بكل راحة في منزلهم عبر الواقع الافتراضي.

ويأتي إطلاق الخوذة الجديدة في منطقة الخليج بمثابة دلالة واضحة على الشعبية المتنامية التي تحظى بها رياضة سباقات السيارات فائقة السرعة في المنطقة، حيث تحتضن المنطقة عدداً من أندية السباقات البارزة وبطولات المنافسة الإقليمية. أضف إلى ذلك العدد المتزايد من الراغبين باقتناء السيارات فائقة السرعة، لا سيما أن منطقة الشرق الأوسط تسجل واحداً من أعلى معدلات الإنفاق العالمية على السيارات الفاخرة للفرد الواحد، حيث يتطلع عشاق السرعة بشغف وحماسة إلى اقتناء سيارتهم الرياضية والجلوس خلف مقودها.

وبهذه المناسبة، قال راميت هاريسنجاني، نائب رئيس HTC Vive في الشرق الأوسط وأفريقيا: “تجتذب سباقات سيارات فورمولا 1 أكثر من 500 مليون مشجع في العالم، ويسعدنا إبرام هذه الشراكة مع ’مكلارين‘ لتقديم تجربة فريدة لعشاق السرعة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي. ومن خلال هذا التعاون، تقترن خوذة الواقع الافتراضي الأفضل من نوعها مع تاريخهم الحافل بالنجاح في سباقات السيارات السريعة لصياغة أكثر تجارب الواقع الافتراضي تميزاً لجميع المهتمين في شتى أرجاء العالم، الأمر الذي يمنح العملاء فرصة ثمينة ليرتقوا من كرسي المشاهد ويخوضوا تجارب السباقات الحقيقية خلف مقود ’مكلارين‘ أو ضمن فريق عمل مرآبها، وكل ذلك يتم من غرف معيشتهم وبكل بساطة”.

وبدوره أشار زاك براون الرئيس التنفيذي في “مكلارين ريسينغ”: “لقد كان من الرائع تسخير تقنيات HTC والتعاون مع فريقها لتطوير هذا الإصدار المبهر من خوذة الواقع الافتراضي وتجاربه الغامرة التي تمنح عشاق السرعة شعوراً مميزاً وكأنهم في مضمار السباق مع فريق مكلارين لسباقات السيارات. ونقدّر دور خوذة Vive Proالمبتكرة في تقديم تجربة استثنائية لعشاق السرعة والواقع الافتراضي في آن معاً”.

وأردف لاندو نوريس أحد سائقي “مكلارين ريسينغ”: “الواقع الافتراضي تقنية رائعة تغمر المتابعين وعشاق رياضات المحركات بمشاعر السباقات الحقيقية في تجربة لم يسبق لهم اختبارها. ولا شك في أن التجربة التي تحاكي الواقع والتي تقدمها خوذة VIVE Pro McLaren ستمنح المتعة لكل من يجربها سواء كانوا من عشاق الألعاب أو المتسابقين المحترفين”.

وإضافة إلى إطلاق الخوذة الجديدة، طرحت HTC VIVE عرضاً خاصاً يدخل بموجبه كل من يشتريها بدءاً من اليوم وحتى يناير من عام 2019 بسحب للفوز ببطاقة Papaya Pass من مكلارين، وتتضمن التجربة الفريدة دخولاً لكبار الشخصيات إلى سباق فورمولا 1 الدولي كضيف شرف، وجولة خاصة في المرآب ولقاءات شخصية مع سائقي مكلارين وغيرها الكثير.

وسيضم الإصدار الخاص من خوذة HTC VIVE التي تحمل علامة “مكلارين” أيضاً اشتراكاً لمدة ستة أشهر في VIVEPORT، حيث يمكن للمستخدمين حصرياً تنزيل تجربة محتوى الواقع الافتراضي الفريد لمرآب مكلارين، ولعبة السباق RFactor 2’ إصدار “مكلارين”، ليحظى المستخدمون بتجربة غامرة مع فريق “مكلارين” لسباقات السيارات. وإضافة إلى ذلك، ستكون الخوذة بمثابة جهاز الواقع الافتراضي الرسمي لمشروع McLaren Shadow Project. وستقام نهائيات المسابقة في مركز “ماكلارين” للتكنولوجيا في الفترة من 14 إلى 17 يناير 2019، وسيقوم جميع المتأهلين للتصفيات النهائية بالتدريب والتنافس باستخدام خوذة الواقع الافتراضيVive Pro .

وتتوفر خوذة الإصدار الخاص VIVE Pro التي تحمل علامة “مكلارين” بدءاً من اليوم في فروع محددة من متجري “فيرجن” و”أكسيوم” في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة أو متجر HTC Vive الإلكتروني (www.vive.com/McLaren) بسعر يبلغ 6،599 درهم.

نبذة عن HTC VIVE:

تعتبر VIVE أول منصة من نوعها في عالم الواقع الافتراضي، وهي مصممة ومحسنة خصيصاً لتوفر تجربة واقع افتراضي تشمل نطاق الغرفة بأكمله وتقدم تفاعلات حقيقية لا تضاهى. واستناداً إلى منصةSteamVR، تحرص VIVE على الوفاء بوعودها لرفد العملاء بالتقنيات السبّاقة وأفضل محتوى للواقع الافتراضي، ما أثمر عن ابتكار منصة VIVE الأقوى من نوعها في مجال الواقع الافتراضي على صعيد المعدات المستخدمة أو البرمجيات المنوطة بتشغيلها، لتقدم بذلك تجربة واقع افتراضي فائقة التطور للعملاء من الأفراد والمطورين والشركات على حد سواء. وتتكون منظومة VIVE من أفضل خوذة للواقع الافتراضي في القطاع، مدعومة ببرنامج مسرع الواقع الافتراضي المقدرة كلفته بنحو 100 مليون دولار VIVE X، وViveport المنصة العالمية ومتجر التطبيقات الذي يوفر أول نموذج عضوية من نوعه في عالم الواقع الافتراضي ويعمل في أكثر من 60 دولة في العالم، وVIVE Studios، مبادرة تطوير محتوى الواقع الافتراضي ونشره. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.vive.com.

هذا الموضوع HTC VIVE و”مكلارين” يطلقان إصداراً خاصاً من خوذة VIVE PRO لتجربة استثنائية لعشاق السرعة والسباقات ظهر على التقنية بلا حدود.