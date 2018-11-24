شكرا لقرائتكم خبر عن 47 قتيلاً من قوات سوريا الديمقراطية فى هجوم لداعش بدير الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 47 مقاتلا على الأقل من قوات سوريا الديمقراطية التى يدعمها التحالف الدولى ضد داعش بقيادة واشنطن، خلال يومين، فى هجمات شنها تنظيم التنظيم فى شرق سوريا، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السورى لحقوق الإنسان.

وكان المرصد نقل فى وقت سابق ان 24 مقاتلا من هذه القوات قتلوا الجمعة والسبت، ثم أوضح أن الحصيلة ارتفعت بعد "ثلاث هجمات منفصلة شنها تنظيم داعش السبت".