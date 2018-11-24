شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تعرب عن رغبتها لاستضافة اجتماع وزراء خارجية المغرب العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت موريتانيا عن رغبتها واستعدادها لاستضافة دورة طارئة لاجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربي.

وأصدرت الخارجية الموريتانية بيانا اليوم السبت جاء فيه أن موريتانيا دأبت فى كل المحافل العربية والقارية والدولية على التأكيد على تمسكها باتحاد المغرب العربى إطارا لتعزيز أواصر الأخوة وأداة لتحقيق التكامل والاندماج الاقتصادى بين الأشقاء فى عالم تفرض التكتلات نفسها فيه كصيغة لا بديل عنها لمواجهة التحديات.

وتابع البيان: "وانطلاقا من هذا الموقف المبدئى الراسخ تثمن الجمهورية الإسلامية الموريتانية كل المبادرات التى من شأنها الإسهام فى تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربى سعيا إلى تحقيق تطلعات أبنائه، كما ترحب بالدعوة إلى انعقاد دورة طارئة لوزراء خارجية دول الاتحاد وتعرب عن رغبتها واستعدادها لاستضافة هذه الدورة فى أقرب الآجال".

ويتألف اتحاد المغرب العربى من خمس دول تقع فى الجزء الغربى من العالم العربى وهى : المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا وموريتانيا.