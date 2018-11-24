المسؤولون الأتراك يواصلون حجهم إلى العاصمة السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد أيام فقط من زيارة نائب رئيس التركي فؤاد أوقطاي، وصل العاصمة السودانية، الخرطوم، يوم السبت، نائب وزير التعليم التركي، على رأس وفد رفيع يزور البلاد لمدة 3 أيام.

ومنذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى السودان، نهايات العام 2017 تحولت البلاد إلى قبلة للمسؤولين الأتراك، وزار الخرطوم كل من نائب رئيس الوزراء هاكان جاويش أوغلو، ووزير الدفاع الفريق أول خلوصي أكار.

وتجيء زيارة الوفد للوقوف علي مؤسسات التعليم السودانية طبقاً لما أوردته وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”.

ووقعت الخرطوم وأنقرة 21 اتفاقية تعاون مشترك، تتضمن اتفاقيات خاصة بمجال التعليم.

ويختتم الوفد زيارته للخرطوم، بلقاء وزيرة التربية والتعليم، مشاعر الدولب، وتوقيع اتفاق تعاون بين البلدين في مجال التعليم.

ورغم تأكيدات الخرطوم بأنها بعيدة عن صراع المحاور، ما تزال اتفاقات التعاون بين السودان وتركيا، خاصة العسكرية منها، تثير حفيظة دول رئيسة بالمنطقة.