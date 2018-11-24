منافس المريخ “الأفريقي ” يفجّر مفاجاة في الدوري الأوغندي

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف الخليج 365 : حقق فريق “فايبرس” فوزاً قاتلاً بهدفين لهدف على حساب نظيره “بلاك آنجيلز” أمس الجمعة، لحساب الجولة الثامنة الدوري الأوغندي الممتاز، وتقدم “فايبرس” بالهدف الأول في الدقيقة “59” من عمر اللقاء عبر “تيتو أوكيلو” من ركلة جزاء، و أدرك “بلاك آنجيلز” التعادل في الدقيقة “65”، قبل أن يخطف القائد “غوفري واسا” هدف الفوز لـ”الأفاعي” في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وقفزت النتيجة بفريق “فايبرس” الى صدارة الدوري برصيد “18” نقطة متقدما بفارق نقطتين عن مُلاحقه “مبارا سيتي”.. ويحل فريق “فايبرس” ضيفاً على المريخ الاربعاء المقبل بالخرطوم، برسم ذهاب تمهيدي دوري أبطال إفريقيا.

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