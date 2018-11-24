المجلس الانتقالي يطلق قناة تلفزيونية خاصة به

الخليج 365 - متابعات

في ظل الامكانيات البسيطة ، وافتقار الجنوب لاي قناة تلفزيونية تواكب المستجدات السياسية في الوطن بشرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة ابناء المحافظة بافتتاح قناة تلفزيونية محلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة يوم غد .

القناة التلفزيونية ستغطي كافة أرجاء مديرية عتق عاصمة محافظة شبوة وكذلك مديرية نصاب والتي تعتبران من المديريات الاكثر كثافة سكانية في المحافظة .

وستبث القناة عبر منظومة الحاضنة للبث الرقمي. في عتق على تردد 12580 32000 افقي وفي مدينة نصاب على تردد 12130 32000 افقي طريقة استقبال القناه توجيه عدسه فقط بدون صحن على برج MTN. بعتق وفي مديرية نصاب على برج جبل كبر.

وصرحت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة ان هذه القناة ستاخذ على عاتقها الدفاع عن القضية الجنوبية ونقل التطورات اول باول للرأي العام .