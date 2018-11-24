مساعد الرئيس السوداني: مشروعات السيسي «فاتحة خير» على شعوب المنطقة

شارك اللواء ركن عبد الرحمن الصادق المهدي، مساعد الرئيس السوداني، في فعاليات افتتاح معرض “عقارات مصر” الذي تنظمه مؤسسة الأهرام، وشركة “سبكترم” للاستشارات، بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي يقام في قاعة إكسل شرق لندن.

وقال مساعد الرئيس السوداني، إن المشروعات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الخمس الماضية في مصر، ستكون “فاتحة خير” ليس للشعب المصري وحسب، ولكن أيضا لشعوب المنطقة، باعتبارها قبلة جديدة تجذب الاستثمارات من كل دول العالم، وتوفر ملايين فرص العمل.

وأضاف المهدي، وفق بيان صادر عن وزارة الهجرة المصرية، اليوم السبت، أن مصر والسودان أخوة في التاريخ وأشقاء في العروبة وجيران في الحدود، ونموذج الشراكة بين مصر والسودان جذوره ممتدة وثماره منتظرة، وزيارة الرئيس السيسي الأخيرة للسودان كللت الجهود الدبلوماسية للبلدين خلال الفترة الماضية.

ومن جانبها، رحبت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بمساعد الرئيس السوداني، مؤكدة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن مصر والسودان يتمتعان بعلاقات جيدة جدا على كافة الأصعدة.

ويضم معرض “عقارات مصر بلندن” كافة المشروعات القومية في مجال الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان في إطار خطة الدولة التنموية.

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