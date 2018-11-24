دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تسجل حقوق الملكية الفكرية لثلاثة أسماء مرجحة لهاتفها القابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.

سجلت شركة LG مؤخراً حق الملكية الفكرية لثلاثة أسماء جديدة لإصداراها القادم من الهواتف القابلة للطي، حيث تملك LG حق الملكية الفكرية لكلاً من Flex و Foldi وأيضاً Duplex.

تنضم شركة LG لسباق عمالقة تصنيع الهاتف في إطلاق إصدار قابل للطي من الهواتف الذكية، إلا أن LG ترغب في الإحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية للعلامة التجارية المرجحة لهاتفها القابل للطي، حيث سجلت في EUIPO ثلاثة من الأسماء مع 9 من منتجات الشركة.

ومن المتوقع أن تأتي الإصدارات القابلة للطي خلال النصف الأول من عام 2019، حيث تستعد كلاً من هواوي وسامسونج إلى جانب موتورولا لإطلاق الإصدارات القابلة للطي رسمياً في بداية 2019، بعد الكشف عن العديد من التسريبات مؤخراً.

بالطبع لن تستخدم LG كل الأسماء التي تم تسجيلها في EUIPO، كما أستخدمت بالفعل الشركة G Flex لأحد إصدارات الشركة المميزة بالشاشة المرنة لذا قد تستمر الشركة بإستخدام العنوان ذاته لعلامتها التجارية للهواتف القابلة للطي، بالرغم من التوقعات التي تم تسريبها لعنوان Galaxy Flex لهاتف العملاق الكوري.

لذا نترقب نهاية هذا التنافس في العام المقبل، عند الإعلان رسمياً عن إصدارات عمالقة تصنيع الهاتف عن العنوانين والمواصفات التي تنطلق بها الإصدارات القابلة للطي العام المقبل.

المصدر

هذا الموضوع LG تسجل حقوق الملكية الفكرية لثلاثة أسماء مرجحة لهاتفها القابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.