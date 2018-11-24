شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل البحرينى: نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 67% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت مراكز الاقتراع فى مملكة البحرين، بعد أن أدلى البحرينيون بأصواتهم لانتخاب مجلس نواب، وفق ما أعلن وزير العد البحريني.
وقال وزير العدل فى بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية، إن نسبة المشاركة في انتخابات البحرين بلغت 67%، مؤكدًا: "هى الأعلى فى تاريخ البلاد".
وأضاف الوزير البحرينى: هناك 41 ألف رسالة مظللة تلقاها المواطنون واكتشفوا فشلها بسهولة"، مضيفا: "محاولات التدخل بالانتخابات مرصودة وموثقة في تاريخ البحرين".
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