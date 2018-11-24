شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا تهنئ ابنتها سلمى بمناسبة تخرجها من الأكاديمية العسكرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت ملكة الأردن، رانيا العبد الله، عن سعادتها لتخرج ابنتها الأميرة سلمى عبد الله الثانى، من دورة عسكرية فى الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست فى بريطانيا.





ونشر الحساب الرسمى للملكة رانيا العبد الله، عبر إنستجرام، صورا لحفل التخرج، وعلق قائلاً:" من روب التخريج للزى العسكرى، دائما تثبتين لنا أنك قادرة على تحقيق الكثير. ألف مبروك لابنتنا سلمى تخرجها من دورة عسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست اليوم".

وقال الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد للملكة الأردنية الهاشمية:" فخورون بك دائما، مع العائلة اليوم في حفل تخريج شقيقتي سلمى من دورة عسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست".

وكان الديوان الملكى الهاشمى، نشر صورا لجلالة الملك عبدالله الثانى وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني أثناء تخريج سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني من دورة عسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست







